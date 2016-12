Alep enfin libérée !

Reportage

Ce jeudi soir, à quelques heures de Noël, des tirs de kalachs s’élèvent vers le ciel, le muezzin appelle à la prière des jours de fêtes et les cloches carillonnent à la volée : Alep est totalement libérée de la présence des djihadistes, des multiples factions qui ont tenu pendant cinq ans les quartiers-Est de la ville.

La nouvelle était déjà célébrée dans la ville depuis quelques jours mais il restait un réduit d’irréductibles et aucune annonce officielle n’avait encore été faite. Jusqu’à ce jeudi donc, où l’armée syrienne a annoncé la réunification totale de la ville.

Depuis quelques jours déjà, la presse occidentale ne cessait de dénoncer les « massacres » de l’armée dont aucune image n’est parvenue à ce jour, et pleurait – devant une Tour Eiffel éteinte – la « chute » d’Alep. Les Aleppins, eux, ne parviennent pas à comprendre cette obstination politico-médiatique blessante. « Comment pouvez-vous parler de chute sérieusement ? Il y a quatre ans, une partie de la ville est tombée en effet, aux mains des djihadistes. Aujourd’hui, elle est libérée ! », commente un jeune lycéen devant la Citadelle, véritable joyau de la ville, que les habitants retrouvent avec une joie non dissimulée. Ils en avaient été privés pendant quatre ans puisque la forteresse se situait exactement sur la ligne de front et servait de base à l’armée régulière.

Ceux qui habitaient l’ouest parlent indéniablement de libération, après avoir vécu l’enfer pendant cinq ans. Une jeune mère de famille décrit ce quotidien : « Mes enfants partaient le matin sans que je puisse savoir si un obus les faucherait dans la journée. Ces monstres étaient armés, nous ne l’étions pas. Vous dénoncez les destructions, et nous pleurons amèrement l’état de cette vieille ville que nous aimions tant, mais il fallait bien que quelqu’un vienne nous défendre ! Alors oui, aujourd’hui, nous remercions l’armée syrienne, et tous ceux qui se sont battus pour qu’Alep redevienne enfin Alep. » Tous tiennent le même discours, qu’ils soient chiites, alaouites, chrétiens, sunnites… Une mosaïque tout orientale que les djihadistes de l’opposition rêvent de détruire au profit d’un califat sunnite radical.

Mais on trouve le même discours chez plusieurs familles de l’est, qui ont été soulagées d’échapper enfin à ces soi-disant rebelles qui les privaient de tout, alors que l’on trouve facilement des sacs entiers de nourriture dans ce qui leur servait encore de QG il y a quelques jours… A l’hôpital Saint Louis, deux sœurs s’affairent autour d’un tout jeune garçon totalement recouvert de compresses. « Vos rebelles modérés lui ont tiré dessus alors qu’il tentait de quitter l’est pour rejoindre l’ouest », lance amèrement l’une des sœurs. Dans un taxi prêt à partir pour Damas, on retrouve une mère et trois de ses enfants noirs de crasse. Les « rebelles » les ont privés d’eau pendant cinq ans, ainsi que de toutes les denrées de première nécessité. Le père et le fils aîné sont morts et cette femme peut enfin rejoindre Damas où habitent ses fils et filles aînés, mariés avant la guerre. Il n’est pas question de politique avec cette femme, mais de la joie d’une mère privée de ses enfants pendant cinq ans parce qu’interdite de sortie de la ville. Comment parler d’autre chose, là encore, que de libération ? Destructions et trop nombreuses victimes n’y changent rien, elles sont le lot terriblement malheureux de toutes les guerres.

Charlotte d’Ornellas, depuis Alep.