Interview de Guillaume Fischer. Guillaume Fischer, spécialiste de la presse et rédacteur en chef du site www.pressenews.fr, se penche sur « les 20 plus gros bides de la presse française » des quarante dernières années. Des histoires riches d’enseignements. — Vous nous proposez une visite d’un cimetière, celui des journaux et magazines « éphémères ou mort-nés ». Quelle est […]

S'abonner pour poursuivre la lecture