Les mages ne revinrent pas voir Hérode. Lorsque ce dernier comprit qu’il avait été joué, il entra dans une violente colère et envoya, à Bethléem et aux environs, tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, selon la date indiquée par les mages. Jérémie avait parlé du cri de Rama… Les lamentations étaient celles […]

Lire la suite