La fessée interdite

Jusqu’ici, c’était une revendication portée par quelques associations et soutenue par Laurence Rossignol, ministre « des familles » ; depuis jeudi, c’est une loi de la République : la fessée est interdite. La mesure, introduite subrepticement dans la loi fourre-tout Egalité et citoyenneté et repoussée par le Sénat, a été adoptée définitivement par les députés, elle entrera en application en 2017.

Le texte bannit les « violences corporelles » à l’encontre des enfants. Le terme « violences » ayant été préféré à celui, pourtant plus adéquat, de « punitions » alors que les violences sur mineurs sont déjà spécifiquement et justement punies par le Code pénal. Assimiler la fessée à une insupportable violence parentale qui doit être mise hors la loi est un abus de langage scandaleux et une intrusion intolérable dans la sphère éducative qui relève de la responsabilité du père et de la mère.

Certes, l’interdiction n’est assortie d’aucune sanction, la loi se veut seulement pédagogique, mais s’il s’agit « d’éduquer » les parents pourquoi légiférer ? Ce n’est qu’une étape, car on voit quelle logique répressive est à l’œuvre : on constatera, tôt ou tard, que la pédagogie ayant échoué, il va falloir sanctionner les parents récalcitrants. La fessée, certes, n’est pas la panacée en matière d’éducation, ce n’est qu’un moyen de marquer la limite quand la parole n’est pas obéie. Des enfants en ont subi pendant des générations sans être traumatisés à vie ni être devenus violents une fois adultes. D’autres peuvent se plaindre, mais d’en avoir été privés alors qu’ils en auraient eu besoin pour rester dans le droit chemin.

Pour une fois, appelons Françoise Dolto à la rescousse, qui écrivait : « Les mères, quand elles étaient petites, ont parfois reçu des fessées, ce qu’elles ont trouvé bien… Pourquoi en priver les enfants, alors ? Il y a des enfants qui sont très sensibles : si on ne leur donne pas des fessées de temps en temps, ils croient qu’ils ne sont pas aimés. » Il ne s’agit pas d’interdire les seules violences physiques mais aussi psychologiques, notamment « tout traitement humiliant », sans plus de précision : renvoyer de la table familiale pour l’expédier dans sa chambre un gamin qui se conduit mal, est-ce une humiliation interdite par la législation nouvelle ?

Mais la loi Egalité et citoyenneté ne traite pas que de ça, elle comporte 217 articles, ainsi résumés par le sociologue Jean-Pierre Le Goff : « C’est le panier de la ménagère du gauchisme culturel. » Cela va de « l’action civile des associations de défense des victimes du bizutage » à « l’autorisation d’absence pour PMA dans la fonction publique », en passant par « la protection de l’image des femmes dans les messages publicitaires », ou « les quotas relatifs aux langues régionales pour la diffusion des œuvres musicales » dans l’audiovisuel. On remarquera particulièrement ce qui finira par nous concerner tous, à savoir la « suppression de la condition de nationalité des dirigeants des sociétés de pompes funèbres ». Les socialistes enterrent la préférence nationale dans les pompes funèbres. A partir de l’année prochaine, nous pourrons encore acheter français mais nous ne sommes plus sûrs de pouvoir mourir français.