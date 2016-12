Comme tous les grands artistes, Arletty réunit auprès du grand public le paradoxe d’être à la fois très connue et méconnue. Combien parviendraient à citer les titres de ses apparitions en dehors de ses trois plus emblématiques films : Hôtel du Nord (1938), Les Visiteurs du soir (1942) et Les Enfants du Paradis (1945) ? Arletty fut incontestablement une […]

S'abonner pour poursuivre la lecture