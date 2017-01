Naissance d’un empire La grande (mal)bouffe ! Etats-Unis, années 1950-1960 : il était une fois, dans l’Amérique de tous les possibles, Ray Kroc (Michael Keaton), VRP besogneux sans éclat qui vendait des gobelets en carton et des machines à milk-shakes. Un jour de 1954, en Californie, il rencontre les frères Richard et Maurice McDonald (Nick Offerman et John Caroll […]

S'abonner pour poursuivre la lecture