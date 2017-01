Alors que, sur plus d’un million de clandestins ayant déferlé sur l’Europe en 2015, plus du tiers (officiellement) a été accueilli par l’Union et imposé aux pays membres par les autorités de Bruxelles ; alors que le tsunami migratoire se poursuit en silence et que la quasi-totalité des déboutés du droit d’asile demeure sur le sol européen, […]

S'abonner pour poursuivre la lecture