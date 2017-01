Qui a peur de Macron ?

Qui a peur d’Emmanuel Macron ? Tout le monde ou presque ! Les candidats potentiels ou effectifs s’interrogent avec anxiété et étonnement : jusqu’où ira ce trublion dans la course présidentielle ? Il ne cesse de gagner des points dans les sondages, celui qui était peu connu du public il y a un an réussit à réunir des milliers de partisans dans ses meetings, là où d’autres peinent à remplir les salles. Les politiciens sont aussi prompts à se rassurer à bon compte qu’à s’inquiéter, tant le paysage électoral est tourmenté et l’issue de l’élection présidentielle chaque jour plus incertaine.

A gauche, après avoir stigmatisé le traître Macron, le parricide, Hollande étant son père en politique, on se contenta d’abord de dénoncer à temps et contretemps, une aventure individuelle qui, comme les autres, allait s’essouffler puis échouer. Alors le prodigue reviendrait à la maison mère et jouerait enfin « collectif », Cambadélis, bon prince, était même prêt à l’intégrer aux primaires de la gauche, quoiqu’il ne fût pas membre du PS, ni d’une formation de la « Belle Alliance ».

Las ! Comme dirait François Hollande « rien ne se passe jamais comme prévu », il est bien placé pour le savoir. Et il n’était pas prévu que les enquêtes d’opinion assureraient qu’il devancerait tous les candidats à la candidature du PS. Ils ont donc tous peur de devoir s’effacer devant lui, y compris Valls, le plus inquiet. L’argument du rassemblement se retourne contre lui. Pour éviter un duel Le Pen-Fillon, par l’élimination de la gauche au premier tour, il faut s’unir derrière moi, ne cesse-t-il de répéter, quoiqu’on entende Montebourg et Hamon crier dans son dos : « Non, derrière moi ! » Si Macron devance le champion issu de la primaire, si les sondages le présentent comme le seul qui puisse franchir l’obstacle du premier tour, alors ce candidat, ce pauvre « vainqueur », comme le PS et Hollande, n’aura d’autre choix que de soutenir, penaud, celui qui les a tous rejetés. La Belle Alliance verra sa belle déroute !

Mais Mélenchon aussi a peur, lui qui se voyait comme le seul personnage crédible pour offrir aux déçus du hollandisme une candidature alternative à celle d’un PS moribond, au point qu’il lui semblait possible de représenter la gauche face à Marine Le Pen. Or, voilà que Macron lui vole ce rôle, le devance avec cet avantage concurrentiel qu’en plus des électeurs de gauche, il en pêche, lui, au centre et à droite.

C’est pourquoi chez Fillon aussi on surveille de près la montée en puissance de ce concurrent dont l’ex-Premier ministre ne se méfiait pas. Ce candidat attrape-tout séduit alors que, depuis sa désignation, Fillon déçoit, y compris dans son propre camp, ce dont témoigne l’effritement régulier de sa cote. Macron appuie là où ça fait mal, où Fillon est en difficulté, le social : l’ancien ministre de Hollande annonce qu’avec lui les frais d’optique et dentaires seraient remboursés à 100 %, puis, songeant sans doute aux électeurs âgés, il y a ajouté les prothèses auditives. Un deuxième tour Macron-Le Pen n’est plus considéré comme chimérique. La présidente du Front national est la seule à ne pas avoir peur, le bobo Macron n’entame en rien son solide socle électoral.