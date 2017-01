Le chef d’orchestre Georges Prêtre a été « rappelé à Dieu » dans sa 92e année. Suivant son souhait, la cérémonie s’est déroulée « dans le plus grand silence ». Lui qui avait dirigé les plus grandes formations internationales, dont l’Opéra de Paris, le Metropolitan Opera de New York, la Scala de Milan, l’orchestre philharmonique royal de Londres et le […]

