Brexit intégral

The Economist l’avait surnommée « Theresa Maybe » (Theresa peut-être). Mais, le Premier ministre britannique serait plutôt du genre « May Dalton » : exposant à Londres mardi, devant un partenaire de diplomates, son plan de sortie de l’Union européenne, le nouveau locataire du 10 Downing street a non seulement rappelé que la rupture de son pays avec l’UE était « claire et nette », mais est même allé jusqu’à mettre en garde Bruxelles contre toute volonté de punir la Grande-Bretagne !

Pas question d’une d’appartenance partielle

Critiquée pour son silence depuis son arrivée au pouvoir, May n’y est pas allée par quatre chemins, annonçant que l’article 50 du Traité de Lisbonne déclenchant les négociations de sortie serait bien activé avant la fin du mois de mars. Des négociations dont elle évalue la durée à deux ans. Au terme desquels, « le gouvernement soumettra l’accord final à un vote des deux chambres du Parlement ».

Certes, beaucoup mettent aujourd’hui en avant sa volonté de conserver des liens avec l’UE. Mais, a-t-elle assuré, il n’est pas question « d’une appartenance partielle, associée ou quoi que ce soit qui nous laisse un pied dedans, un pied dehors ». En effet, a-t-elle expliqué, « ce que je propose ne peut pas signifier une appartenance au marché unique », qui nous empêcherait « de conclure nos propres accords commerciaux avec d’autres pays » mais c’est aussi de contrôler les flux migratoires en provenance du continent.

L’avertissement à Bruxelles

Car pour le chef du gouvernement britannique, la priorité numéro un de Londres reste à juste titre le contrôle des frontières et de l’immigration, qui passe impérativement par la fin du principe de libre circulation des travailleurs européens. En effet, a rappelé Theresa May, « le Royaume-Uni est un pays ouvert et tolérant mais le message du peuple a été très clair : le Brexit doit permettre de contrôler le nombre d’Européens qui viennent au Royaume-Uni ».

Enfin, si elle a affiché sa volonté « d’éviter un changement trop brutal déstabilisant », May n’a pas manqué d’avertir Bruxelles que, si l’UE s’aventurait à imaginer un accord « punitif » pour la Grande-Bretagne, Londres n’hésiterait pas à déclencher une guerre commerciale avec ses anciens partenaires en faisant du Royaume-Uni un paradis fiscal.