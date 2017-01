Marthe et Marius étaient, dit-on, des nobles persans qui, avec leurs fils Audifax et Abachum, vinrent en pèlerinage au tombeau des apôtres, alors que sévissait à Rome une horrible persécution. Ils se mirent à assister les confesseurs de la foi et à recueillir les cendres des martyrs. Arrêtés à leur tour et refusant de sacrifier […]

Lire la suite