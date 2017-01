Evêque de Pavie, alors que s’écroulait l’empire romain, il eut cent fois l’occasion de s’interposer entre les chefs barbares qui s’en disputaient les lambeaux et réussit presque toujours dans ses démarches. On l’a surnommé « Epiphane le Pacifique » ; on l’a aussi appelé « la Lumière des évêques » et « la Gloire de l’Italie ».

