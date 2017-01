Née à Brescia et mariée contre son gré au comte Costa de Benasco, Paule fut mère à l’âge de 15 ans. Elle supporta héroïquement la conduite de son époux débauché, qui lui imposa la présence à domicile d’une maîtresse insolente et cruelle. Paule soigna cette créature dans la maladie dont elle mourut et amena un prêtre à […]

S'abonner pour poursuivre la lecture