De notre correspondante à Beyrouth. – « La situation sur le terrain a changé de façon spectaculaire et la Turquie ne peut plus insister sur un règlement sans Assad. Nous pensons aux souffrances du peuple syrien, aux tragédies… Assad est clairement responsable mais nous devons être pragmatiques et réalistes. » Le président turc et son Premier ministre […]

S'abonner pour poursuivre la lecture