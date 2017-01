L’économie est-elle une science ? Permettez qu’on en doute sérieusement, désormais. Rappelez-vous : il y a quelques mois, on nous prédisait – en cas de Brexit – un effondrement de l’économie britannique. Cet effondrement était certain, modélisé, et même les plus ardents partisans du retrait de la Grande-Bretagne de l’Union européenne s’y préparaient. Le peuple avait voté […]

S'abonner pour poursuivre la lecture