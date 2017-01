Plus 11 % pour les violences physiques, + 2 % pour le nombre d’homicides, + 4 % pour les cambriolages : alors que notre pays vit depuis plus d’un an sous le régime de l’état d’urgence et que, opération Sentinelle oblige, l’armée et la police sont partout présentes, les chiffres de la délinquance pour l’année 2016, dévoilés officiellement jeudi dernier par le […]

S'abonner pour poursuivre la lecture