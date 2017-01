Evêque de Smyrne, il avait été disciple de l’apôtre saint Jean et de ceux « qui avaient vu le Seigneur ». Invité à renier le Christ, il répondit : « depuis 86 ans que je le sers, il ne m’a jamais fait aucun mal ; comment pourrais-je blasphémer mon Sauveur et mon Roi ? » On le condamna à mort et on voulut […]

