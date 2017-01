Le vote communautaire a fait la différence

Le crépuscule de Valls.

Manuel Valls croyait avoir fait l’essentiel en évinçant François Hollande de la course présidentielle, sans délicatesse excessive, jusqu’à menacer de se présenter contre lui. La porte de l’Elysée lui était au moins entrouverte. L’ex-Premier ministre pensait qu’il allait concourir dans le cadre de la primaire avec l’aura d’un homme d’Etat ayant l’expérience du pouvoir en des temps difficiles. Un avantage concurrentiel décisif pour l’emporter sur ses rivaux ne pesant pas du même poids politique. Expérience ? Il oubliait celle de ses prédécesseurs : aucun n’a pu passer immédiatement de Matignon à l’Elysée. Pas de « malédiction » en cela, seulement le bilan d’une gestion encore dans toutes les mémoires qui, inévitablement, a fait des mécontents dont les griefs se fédèrent contre lui. Cela s’applique aujourd’hui à la primaire, d’où le « tout sauf Valls », gros de sa défaite, sauf miracle dont le Ciel est généralement avare pour les politiciens.

Valls, comme il le voulait, remplace Hollande, il doit donc assumer le bilan de celui qu’il a poussé vers la sortie, tout en s’en démarquant, exercice d’équilibriste auquel le bouillant catalan n’est pas le plus apte par tempérament. Le chef de l’Etat, bien sûr, ne lève pas le petit doigt pour lui apporter le moindre signe de soutien, il n’a pas dissuadé son entourage de susciter la candidature incongrue de Vincent Peillon, dont le rôle et le mérite auront été de priver Valls des six points qui lui auraient permis de devancer Hamon. Même de loin, du Chili, on semble entendre le président de la République murmurer à Valls, avec un sourire de satisfaction : « Tu l’as voulu, tu l’as eu ! » en le voyant empêtré dans une campagne que l’intéressé voyait comme un nouveau matin et qui annonce son crépuscule. Le chef de l’Etat doit se féliciter de son renoncement, sinon c’est lui qui aurait dû descendre de l’Olympe élyséen pour en découdre avec Hamon.

La dernière carte de Valls, c’est le débat télévisé de mercredi où il entendait continuer à dénoncer avec virulence le programme utopique, irréaliste et coûteux de Benoît Hamon. Outre qu’il est rare qu’un seul duel télévisé modifie le cours d’un scrutin arithmétiquement perdu, il ne voit pas que les électeurs de gauche, sachant la victoire à la présidentielle hors de portée, s’offrent un petit plaisir nostalgique en choisissant l’utopie qui les fait rêver plutôt que le réalisme économique nourrissant leurs cauchemars.

L’ancien chef du gouvernement se refuse à confirmer ce à quoi il s’était engagé en participant à la primaire, à savoir, qu’en cas de défaite, il se rangera derrière le vainqueur. Il demande qu’on attende dimanche soir, « encore un instant M. le bourreau ! ». S’il échoue, ce qui est le plus probable, il n’aura le choix qu’entre deux inconvénients, aussi dommageables pour son avenir politique. Ou il soutient Hamon et son programme infaisable et il perd toute crédibilité ou il s’y refuse, reniant sa parole et rejetant la règle qu’il avait librement admise et dont il aurait réclamé le bénéfice s’il avait gagné. Après quoi, il se réfugiera dans le silence boudeur d’un mauvais perdant.