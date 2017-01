La Lorraine est une grande province qui fut duché, puis royaume, pays de forêts et de coteaux où pousse le froment, pays industriel aussi et pays minier, sinistré aujourd’hui avec ses puits d’extraction abandonnés. C’est une image plus riante de ce pays au caractère un peu réservé, comme ses habitants qui virent passer tant d’armées […]

