Pénélope sort de sa réserve

600 000 euros en tout, 6 000 euros par mois pendant huit ans, c’est ce qu’a touché la très réservée Pénélope Fillon pour un emploi suspecté fictif d’assistante parlementaire de son mari et de conseillère littéraire imaginaire. Tout récemment encore, François Fillon expliquait que son épouse s’était entièrement consacrée à l’éducation de leurs quatre premiers enfants élevés dans leur maison sarthoise…

Le député français dispose de trois enveloppes rondelettes : une de 7 000 euros qui correspond à son salaire brut mensuel (avec une retraite à vie) une de 9 500 euros pour rémunérer ses assistants parlementaires recrutés par lui, une de 7 000 euros pour ses frais de représentation. Il bénéficie aussi d’un accès gratuit à l’ensemble du réseau SNCF en 1re classe et de la prise en charge de 80 déplacements aériens par an entre Paris et sa circonscription ainsi que de voitures avec chauffeur. Ses frais de communication (internet, téléphone, courrier) sont entièrement pris en charge.

Etonnez-vous après ça qu’il y en est qui soient prêts à tuer pour une investiture aux législatives. Du PC à l’UMPS en passant par le SIEL, quand le siège de député qu’ils guignaient leur échappe, ils deviennent fous. Combien de nos bons amis ex-FN ont perdu toute dignité quand ils ont appris qu’un autre les remplacerait en tête de liste aux places éligibles et se sont alors répandus en invectives en arguant de leurs convictions ou de leur ligne bafouées ?

Concernant Pénélope Fillon, la dénonciation au Canard Enchaîné

est précisément intervenue après la révélation des investitures, juste après que Fillon a donné sa circonscription en or à NKM plutôt qu’à Dati. Laquelle avait claqué la porte en hurlant : « je vais le tuer, j’ai des munitions, je vais lui pourrir sa campagne ». De là à imaginer qu’elle a tiré ses premières cartouches…

Le problème n’est pas tant que Fillon ait embauché et rémunéré grassement sa femme, les députés nous dit-on, le font tous, c’est la norme ! Ils font travailler allègrement épouses, maîtresses, enfants, gendres aux frais de la République. L’ennui est qu’il semble que ce soit un emploi totalement fictif. Au point que le parquet financier ouvre une enquête préliminaire pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits ».

Aussi loin que l’on remonte dans les archives, Pénélope Fillon a toujours déclaré : « J’ai pas de rôle. Je l’accompagne de temps en temps comme ça. » En octobre 2016, elle disait ne s’être « jamais », jusqu’alors, « impliquée dans la vie politique de son mari ». Dans l’émission de Karine Le Marchand « Une ambition intime » il y a trois mois, François Fillon racontait la larme à l’œil, comment son épouse Pénélope s’était effacée derrière lui pour se consacrer entièrement à l’éducation de leurs quatre enfants élevés dans les frimas de leur ferme sarthoise, quand lui travaillait « sept jours sur sept » à Paris. Au passage, plusieurs collaborateurs de Fillon déclarent dans Le Canard n’avoir jamais vu Pénélope dans les couloirs ni les bureaux de l’Assemblée nationale, pas plus qu’en circonscription.

On n’imaginait pas que Fillon, qui a axé sa campagne sur l’éthique et la transparence, déployant son plumage de vertu à chaque débat : « Qui imagine le général De Gaulle mis en examen ? On ne peut pas diriger la France si on n’est pas irréprochable », se juppéiserait aussi vite. Un charter pour le Canada ?