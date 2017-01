Entretien avec Eric Verhaeghe.



La question du revenu universel revient souvent dans les débats de la présidentielle. L’enthousiasme ou la répulsion qu’il suscite semblent basés sur une incompréhension ou une méconnaissance de ce concept. Eric Verhaeghe, que nous avions interrogé lors de la parution de Ne t’aide pas et l’Etat t’aidera (Présent du 25 février 2016), livre où il aborde la question, nous donne quelques clés pour mieux saisir les enjeux de ce fameux revenu.

— Dans votre livre, vous écriviez que le revenu universel est « l’avenir de la Sécurité sociale ». Pouvez-vous nous rappeler les caractéristiques de ce dispositif tel que vous le concevez ?

— Il me semble qu’il existe un malentendu curieux sur le revenu universel tel qu’il est promu par certains « libéraux ». Ceux-ci veulent ajouter une sorte de nouvelle prestation sociale, dont le coût est colossal, et qui bénéficierait à tout le monde. De mon point de vue, c’est une erreur de sens : le revenu universel ne doit pas s’ajouter aux prestations sociales existantes, et en particulier à la sécurité sociale, mais il doit la remplacer. Au lieu d’ajouter 400 milliards aux près de 1 000 milliards de prélèvements publics existants, il vaut mieux transformer les 600 milliards qui financent l’offre sociale (notamment l’offre médicale) en 600 milliards d’allocation universelle qui permettraient aux Français de souscrire aux contrats d’assurance sociale de leur choix. L’utilisation de ces 600 milliards serait exclusivement réservée à la souscription de contrats de protection sociale. On évite ainsi l’effet « paresse ». Le revenu universel ne sera pas versé pour acheter des téléphones portables ou des voitures, mais pour que chacun assure sa propre protection. La mesure est éminemment responsabilisante.

— Ce n’est donc pas une incitation à ne plus travailler et à se laisser vivre – objection qu’on entend souvent ?

— Eh non, puisque l’argent n’ira pas directement dans la poche des assurés et ne pourra être utilisé pour des babioles. Il sera fléché vers la protection sociale. Simplement, au lieu de subir une sécurité sociale déresponsabilisante comme aujourd’hui (avec cette fameuse phrase qu’on entend dans le métro : « J’ai droit chaque année à X jours de congé maladie », ou cette conviction ancrée dans certaines campagnes selon laquelle la sécurité sociale doit rembourser le taxi des malades jusqu’à l’hôpital), les Français devront faire un choix individuel réfléchi pour satisfaire à leur obligation d’assurance.

— Marc de Boni, journaliste au Figaro, écrit que la proposition d’un revenu universel se situe « à la jonction de la vision marxiste et de la pensée libérale ». Cela vous paraît-il juste ?

— Il me semble que le revenu universel est d’abord une idée libérale. Les marxistes l’ont volontiers repris à cause du malentendu introduit par certains « libéraux », pour qui le revenu universel est un outil de lutte contre la pauvreté. Sous l’expression « revenu universel » coexistent deux notions distinctes : d’un côté, la vision libérale d’une redistribution égalitaire d’une partie du PIB pour que chacun soit protégé, de l’autre, une vision plus marxiste selon laquelle le revenu universel est un outil nouveau et supplémentaire de lutte contre la pauvreté.

— D’où vient l’idée d’un revenu universel ?

— Initialement, l’idée fut introduite par Thomas Paine à l’époque des Lumières. Depuis ce lancement, elle a imprégné différentes théories économiques, majoritairement « libérales » d’ailleurs.

— Un pays a-t-il déjà concrétisé cette idée, ou essayé ?

— De loin en loin, différents pays tentent des expériences. Le dernier en date est la Finlande. Mais cette question feint de croire que la sécurité sociale universelle que nous connaissons en France n’est pas déjà une expérimentation de revenu universel, mais sous une forme dégradée que nous pourrions parfaire aujourd’hui.

— Jean-Frédéric Poisson, Marine Le Pen, Benoît Hamon… Bien des candidats aux primaires de droite, de gauche, et certains candidats réfléchissent sur le revenu universel ou en font même une proposition. Mais la conception qu’ils en ont est-elle identique ?

— Ces candidats sont mus par des visées « idéologiques » différentes, avec des nuances qui sont plutôt à front renversé. Par exemple, Benoît Hamon a une conception relativement libérale du revenu universel. Il s’appuie, pour ce faire, sur les notes de la Fondation Jean-Jaurès, think tank plutôt à la gauche du PS, mais beaucoup plus ouvert sur une évolution de la sécurité sociale que ne le sont des lobbyistes « libéraux » comme Générations Libres, dont l’influence se fait sentir à droite. Soyons clairs sur ce point : Hamon est paradoxalement le seul à donner au revenu universel l’ampleur qu’il mérite. Les autres intervenants ont plutôt tendance à en faire un gadget qui regrouperait les différentes aides sociales actuelles.

— Pour conclure : qu’est-ce que doit être le revenu universel, et qu’est-ce qu’il ne doit pas être ?

— Le revenu universel ne doit surtout pas être une nouvelle curée fiscale, et c’est le chemin qu’il prend, malheureusement, avec la complicité de plusieurs ténors réputés de droite. Il devrait plutôt constituer une très belle occasion pour décrasser et renouveler en profondeur notre sécurité sociale coûteuse, peu performante et obsolète. Le revenu universel est un outil de responsabilité qui peut inverser la courbe de la paresse en France.

Propos recueillis par Samuel Martin