Une fois de plus, c’est le monde à l’envers : parce qu’il s’est défendu contre son cambrioleur, un coiffeur lyonnais s’est vu placé en garde et poursuivi pour violences. Les faits remontent au 26 décembre dernier. Ce jour-là, en fin d’après-midi, alors qu’il vient de fermer son salon de coiffure et qu’il vaque à ses occupations dans […]

S'abonner pour poursuivre la lecture