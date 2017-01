Après avoir imposé aux enfants l’enseignement de la théorie du genre, des rythmes scolaires absurdes ou bien encore des programmes aberrants, Vallaud-Belkacem rêvait de mettre enfin la main sur ces écoles hors contrat qui échappent encore à l’endoctrinement de nos chères têtes blondes par l’Etat. Mais, saisi par plus de soixante sénateurs et plus de […]

S'abonner pour poursuivre la lecture