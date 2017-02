Y a-t-il une fliquette pour sauver le président ? La recrue ! Pas facile quand on est une femme, qui plus est du genre Miss Catastrophe façon « Gaston Lagaffe », voire « Max la Menace » ou encore « Frank Drebin » au féminin, de se faire une place dans un milieu d’hommes et de durs à cuire. Johanna Pasquali (Alice Pol), […]

S'abonner pour poursuivre la lecture