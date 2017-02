« Affaire Penelope » : Fillon s’accroche

Conférence de presse fleuve, publication en ligne de sa déclaration de patrimoine et, bientôt, « Lettre aux Français » : empêtré depuis maintenant deux semaines dans ce que l’on appelle « l’affaire Pénélope », Fillon multiplie les initiatives pour tenter de sauver – et même de relancer – sa campagne. Mais sans vraiment convaincre.

Grand déballage

Ainsi, lundi, lors d’une conférence de presse à son QG de campagne parisien, le candidat LR, admettant avoir fait « une erreur » en embauchant sa femme et ses enfants (une pratique politique pourtant courante), a-t-il d’abord présenté « ses excuses » aux Français. En assurant cependant qu’il n’avait « rien à cacher » et qu’il publierait sur internet le soir-même un tableau des rémunérations perçues par son épouse ainsi que sa déclaration telle qu’il l’avait transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en décembre. Effectivement mis en ligne dans la soirée, un premier document indique que le candidat a touché 275 000 euros (55 000 euros provenant de ses indemnités d’élu et 220 000 issus de revenus professionnels, tandis qu’un second dévoile les « salaires nets moyens perçus » par Pénélope Fillon, employée par son mari en tant qu’attachée parlementaire entre 1986 et 2013 : 680 380,78 euros, soit une moyenne de 3 677 euros par mois.

Lors de sa conférence, Fillon devait même détailler l’ensemble de ses propriétés ainsi que leur montant : une maison dans la Sarthe, évaluée à 750 000 euros, 44 % de la nue-propriété de la maison de son père au Pays basque pour 134 000 euros et le tiers de la nue-propriété de la maison paternelle dans la Sarthe. Sans oublier… dix-sept comptes bancaires : « deux PEA, deux comptes-titres, deux assurances-vie, deux comptes épargne logement, deux plans épargne logement, trois comptes courants, un compte joint, un compte-espèces, un livret de développement durable et un livret A » !

Pas question d’abandonner

Dans son grand déballage, Fillon est resté cependant assez discret sur les fameuses notes de lecture de son épouse, rémunérées pour un total de 100 000 euros brut entre mai 2012 et décembre 2013, à La Revue des deux mondes. Tout comme sur un certain nombre d’autres points de cette affaire.

Quoi qu’il en soit, reprochant (non sans raison) aux médias de vouloir le « lyncher » et de l’« assassiner politiquement », Fillon a alors réfuté l’hypothèse d’un plan B, affirmant qu’« aucune instance n’a la légitimité » pour remettre en cause sa candidature et qu’« aujourd’hui, une nouvelle campagne commence ». Une campagne qui devrait notamment passer par la publication mercredi dans la presse quotidienne régionale d’une « Lettre aux Français », reprenant l’essentiel de sa conférence de presse.