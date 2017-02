Fillon à marche forcée

On n’avait pas dit aux électeurs de la droite et du centre que leur vote à la primaire était irréversible. Avec le candidat choisi, il concluait en quelque sorte un mariage indissoluble pour le meilleur et pour le pire. Problème : ceux qui ont opté pour François Fillon, après avoir été séduits par Juppé, ne l’ont fait que pour le meilleur : la victoire. A leurs yeux, il était donc le seul, au sein des libéraux, à pouvoir battre le candidat de gauche. Ils croyaient aussi que le député de Paris, avec sa tête de premier communiant, bien sous tous rapports, était aux antipodes d’un Nicolas Sarkozy que l’amour de l’argent avait conduit plusieurs fois devant les juges d’instruction. Les électeurs fillonistes n’imaginaient pas que celui qui portait leurs espoirs pût ne serait-ce qu’envisager d’être mis en examen et y subordonner le maintien de sa candidature.

Tout cela pourtant est arrivé à travers l’emploi de son épouse et de ses enfants, interminable feuilleton qui rebondit de semaine en semaine et auquel le candidat et ses bataillons de « communicants » ne parviennent pas à mettre fin. A peine avait-il achevé sa conférence de presse-confession qu’il était contraint de se défendre contre une nouvelle accusation : Pénélope aurait touché 45 000 euros d’indemnités de licenciement de la part de l’Assemblée nationale. Les électeurs ont été trompés, ils ont voté pour un homme et ils en découvrent un autre qui ne leur plaît guère et, au-delà, leurs concitoyens sont encore plus indignés.

Le résultat est qu’il ne peut faire campagne et la « nouvelle campagne » qu’il annonçait est aussi parasitée que l’ancienne par les interpellations constantes de la presse et les invectives des manifestants. Si Marine Le Pen n’était pas là pour combattre les funestes projets de Macron, Hamon et Mélenchon, il n’y aurait plus personne pour les contrer, le candidat de la droite libérale étant aux abonnés absents, laissant le champ libre à la gauche. Conséquence : selon les sondages, il est toujours éliminé de la course dès le premier tour. Certes, il a quelque raison de douter de ces études d’opinion, mais s’il assure que le noyau dur de ses partisans lui demeure fidèle, n’est-ce pas en se fondant sur les sondages ? Lesquels seraient fiables dans ce cas mais fallacieux quand ils indiquent que le reste des électeurs ne veut plus de lui. En mai prochain, ce ne seront pas seulement ses dévots qui voteront, mais l’ensemble des Français. Or, il semble que la cote du candidat doive encore se dégrader et que le risque de perdre une élection jugée témérairement « imperdable » est chaque jour plus avéré.

Mais voilà, impossible de changer de candidat. C’est lui qui l’assure : les électeurs ont voté, il n’y a pas d’autre légitimité pour lui substituer quelqu’un d’autre, et silence dans les rangs ! Les frondeurs, effrayés quand Fillon leur fait les gros yeux, sont promptement rentrés dans le rang et d’abord celui qui apparaissait le plus déterminé à l’évincer, le député Georges Fenech. C’est la marche forcée ! On va dans le mur, lui dit-on ? On ira ensemble. « Moi ou le chaos. » Ce sera lui et le chaos.