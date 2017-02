On connaît de bons esprits qui refusent de lire l’œuvre littéraire de Robert Brasillach car ils le considèrent comme un écrivain païen. L’amateur passionné, le commentateur savant de Virgile et des poètes grecs, le chantre des plages méditerranéennes chaudes et ensoleillées, tout cela ne leur paraît pas très catholique mais plutôt empreint d’un paganisme aimable, […]

S'abonner pour poursuivre la lecture