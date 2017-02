Respect de la vie

Précisions de Marion Maréchal-Le Pen

Invitée jeudi à l’émission « Face aux Chrétiens » diffusée par la chaîne KTO, Marion Maréchal-Le Pen a pu ainsi évoquer pendant près d’une heure avec les journalistes de Radio Notre-Dame, de RCF et de La Croix, le programme de campagne du FN. L’occasion aussi, pour la jeune députée du Vaucluse, d’apporter quelques précisions quant à la position de son parti face à la culture de mort ambiante.

Interrogée par l’animateur Dominique Gerbaud sur la volonté ou non de Marine Le Pen d’abroger la loi Taubira, la jeune femme a ainsi répondu que, le FN élu, « il n’y aura plus la possibilité du mariage homosexuel, et encore moins de l’adoption par les couples homosexuels », mais un PACS aligné « sur un certain nombre d’avantages que permet aujourd’hui le mariage ». Une modification qui, a-t-elle précisé, « n’aura bien sûr pas d’effet rétroactif ».

De la même manière, la loi Claes-Léonetti, relative à la fin de vie, devrait être « réformée en profondeur (…) pour revenir à l’esprit initial de la loi, qui était la première version, et qui devrait être améliorée afin que l’alimentation et le fait de donner à boire ne soient pas considérés comme un soin mais comme un besoin élémentaire ».

Surtout, Marion Maréchal-Le Pen est revenue longuement sur la question de l’avortement. Rappelant notamment l’absolue nécessité d’abroger la loi visant à bâillonner les sites anti-IVG, l’élue FN a dit souhaiter la mise en place d’« une véritable politique de santé publique avec un objectif de baisse du nombre d’avortements par an ».

Interrogée au passage par Romain Mazenod (RCF) sur la nécessité de limiter le remboursement de l’IVG, Marion Maréchal-Le Pen a alors expliqué qu’« à titre personnel, je suis convaincue qu’aujourd’hui il n’y a plus rien qui puisse justifier qu’il y ait un remboursement intégral et illimité de l’avortement en France » et qu’« il est temps de responsabiliser les femmes ». Ajoutant cependant qu’il est indispensable de mettre en place « une politique d’accompagnement des femmes qui souhaitent garder leur enfant mais ne le font pas pour des raisons économiques ».

Quant à savoir pourquoi Marine Le Pen a ôté de son projet présidentiel la remise en cause des IVG de confort, la députée FN a expliqué que la candidate avait préféré « que ce débat se fasse (…) à travers notamment une mesure fondamentale de notre projet qui est le référendum d’initiative populaire (…). Une solution beaucoup plus saine, selon elle, plutôt que de s’enfermer dans le cadre des présidentielles sur ce sujet, qui va être l’objet de caricatures et va nous empêcher, en parallèle, de développer beaucoup d’autres choses ».