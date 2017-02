Superbe discours, dimanche dernier à Lyon de Marine Le Pen, avec notamment cette adresse aux immigrés clandestins : « Quand on aspire à s’installer dans un pays on ne commence pas par violer ses lois. On ne commence pas par réclamer des droits… ». Et cet avertissement lancé aux tenants de l’islamisation de la France : « S’ils veulent vivre comme […]

