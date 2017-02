Les ringards à la une

Avec Théo, ils rajeunissent de trente ans. Ils nous ressortent leurs vieux machins, leurs Touche pas à mon Pote et leurs mains de Fatma, SOS Racisme et Patrick Bruel, « On est tous des bamboulas » et Josiane Balasko. Ils répètent pour l’entre-deux tours de la présidentielle. Sauf que leur âge d’or est loin et que ce que pense Yannick Noah, tout le monde s’en tape.

Après Cazeneuve qui reçoit SOS Racisme et la Licra au lendemain des émeutes de Bobigny, après les Victoires de la Musique qui « demandent des comptes à la police », voici les artistes has-been de l’époque Mitterrand en une de Libé dans une tribune toute de haine recuite contre la police « raciste » et recrutée dans les rangs du Front national. C’est bien connu !

Dommage que nous n’ayons plus Les Inconnus pour nous faire un bon sketch parodique : Omar Sy, Patrick Bruel, Hugues Aufray, Eric Cantonna, Josiane Balasko, Jean Benguigui, Mathilda May, Olivier Py ou encore Anne Roumanoff déclarent « s’engager » pour Théo ou Adama. Qu’il est doux de se mettre du côté de la racaille quand on est bien à l’abri de l’insécurité, des dealers, des cages d’immeubles défoncées et des voitures brûlées. Tous aux « States » comme Omar Sy, Dany Boon ou Charlotte Gainsbourg. Ou dans les beaux quartiers parisiens avec enfants et petits-enfants dans les écoles privées, loin des camps de « réfugiés ». Voyez Josiane Balasko « rigolote, solidaire et citoyenne » selon Le Soir.be. Elle vit à Paris dans une très belle maison « un peu bohême » et « ouverte aux amis » (et pas aux migrants ?). De gentils rappeurs « répètent en bas dans un studio ». Son dernier combat a été pour les Roms et Léonarda. Ce sont ces caricatures de bobos-gauchos-collabos complètement déconnectés de la vraie vie des Français qui nous donnent des leçons.

A l’image de la fine plume qui a rédigé la tribune anti-flic de Libé, Steevy Gustave, martiniquais à dread-locks et ancien danseur de hip-hop sur les spectacles de France Gall (tout ça ne nous rajeunit pas) ex-adjoint écolo au maire de Brétigny-sur-Orge. Il dénonce « le recrutement de policiers racistes qui posent problème et ne sont pas devenus racistes par la dureté de la mission » : « Il semblerait que, le plus souvent, ce soit de jeunes militants issus d’un parti politique bien connu qui se sont engagés pour pouvoir commettre leurs exactions en toute impunité. »

Manifestement, Steevy Gustave a une grande connaissance de la police. Il ne dépare pas dans la lignée des grands pétitionnaires de Libé, saluant la victoire des Khmers rouges, soutenant les terroristes d’Action Directe et les pédophiles.

