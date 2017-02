Bistro Libertés

Martial Bild et ses sociétaires reçoivent Charles Robin pour son livre : Itinéraire d’un gauchiste repenti et débattent des trois thèmes du jour : L’extrême gauche, combien de divisions ? Macron, colonisation, approximation… et explosion ? Marine Le Pen et la « carrure présidentielle » ? Vendredi 24 février à 19 heures.

