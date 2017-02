Grand Orient de France : une visite obligée

Il ne pouvait pas s’en priver. Lui dont le quinquennat tout entier aura été imprégné par l’esprit maçonnique. Lui qui aura tant œuvré pour la déchristianisation de notre pays, la destruction de la famille, le laïcisme forcené et autres conceptions funestes ayant fermenté au sein de la rue Cadet à Paris, ne pouvait pas décliner l’invitation du Grand maître Christophe Habas, du Grand Orient de France.

Funeste anniversaire

En novembre 2011, il est vrai, Hollande s’était déjà rendu au siège du GOF, pour y promettre solennellement d’« inscrire la séparation des Eglises et de l’Etat dans la constitution » et aussi, un peu, pour y recevoir… des « conseils ». Mais, à l’époque, il n’était encore que candidat à l’élection présidentielle. Lundi, pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, c’est en tant que président en exercice qu’il s’y est présenté. Montrant ainsi symboliquement sa soumission et, par là même, celle de l’Etat français à ce qui a inspiré la quasi-totalité des lois à l’origine du déclin de notre pays : déchristianisation frénétique, légalisation de l’avortement de masse, lois bioéthiques, abolition de la peine de mort, mariage pour tous, etc.

Lamentable hommage

Officiellement, bien sûr, le locataire de l’Elysée n’était là que pour célébrer le 300e anniversaire de la naissance de la « franc-maçonnerie moderne », lors d’une cérémonie intitulée « 300 ans de franc-maçonnerie, 300 ans d’émancipation ». Mais le chef de l’Etat n’a pu s’empêcher d’y aller de son hommage solennel « à une force spirituelle et républicaine avec laquelle, expliquait Serge Moati, il a sûrement des affinités ».

Aussi, après une petite visite du musée de la rue Cadet et un entretien avec les représentants de 17 loges d’obédiences diverses, Hollande a-t-il rendu hommage à l’engagement des francs-maçons pour la laïcité, en insistant sur les principes de la « neutralité de l’Etat » et « l’impartialité des fonctionnaires ». Avant d’ajouter, en réaction aux propos tenus dimanche par Marine Le Pen : « Je n’accepterai jamais que l’on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République, au prétexte qu’ils appliquent la loi et qu’ils font en sorte que la justice puisse travailler. »