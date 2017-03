Panique chez Les Républicains. Fillon a reçu mercredi sa convocation pour le 15 mars par les juges d’instruction « aux fins de mise en examen ». Branle-bas et sauve-qui-peut au QG, voire tentative de putsch (Bruno Le Maire claquera la porte en fin de matinée), Fillon annonce finalement dans une conférence de presse aux accents de dramaturgie qu’il reste candidat.

Il dit en gros qu’il ne se laissera pas impressionner par les juges et reprend la main avec un certain panache faisant mentir son surnom de « Courage Fillon ». Problème : il trahit sa propre parole. Ces juges, il leur a donné lui-même un pouvoir démesuré en affirmant les yeux dans les yeux à Jean-Jacques Bourdin en août dernier (visant Sarkozy à l’époque !) qu’un candidat mis en examen ne pouvait pas se présenter à l’élection présidentielle et que lui-même ne le ferait pas, « certainement pas ». Que c’était « une question de morale ». Toujours la certitude que lui-même n’a rien fait de mal et cette façon de se draper dans le manteau de toutes les vertus et de donner des leçons, « imaginez-vous le général De Gaulle mis en examen ? », qui exaspère l’opinion publique. En disant qu’il ne se présenterait pas s’il était mis en examen, François Fillon s’est privé de sa propre présomption d’innocence. Car mise en examen ne signifie pas condamnation. Dans la journée, Le Maire, Lellouche, Lagarde, Boutin et les centristes retirent leur soutien à Fillon. Les centristes envisagent de soutenir Macron. C’est dire comme ces deux candidats leur semblent opposés… Et l’hémorragie continue. Drôle de gâchis quand on se souvient qu’il y a quatre mois, c’étaient le candidat et le camp donnés largement gagnants les doigts dans le nez !

Quand Fillon affirme qu’employer sa femme et ses enfants est tout à fait légal et que tout le monde le fait à l’Assemblée, il est dans le déni de ce qui fait tout le scandale de son affaire : ce qui est reproché à Pénélope n’est pas d’avoir été embauchée par son mari. Ce qui lui est reproché, c’est de ne pas avoir travaillé.

Elle l’a elle-même répété à l’envi : « je n’ai jamais été l’assistante de mon mari ». Le travail des policiers a constitué à vérifier si la femme de François Fillon et ses enfants ont bénéficié d’emplois fictifs. Quand quelqu’un travaille réellement, ce n’est pas difficile à prouver. Outre sa « production », soixante mails par jour le prouvent, ainsi que des SMS, des appels téléphoniques, un agenda de rendez-vous, des personnes qui se souviennent qu’elles vous ont rencontré en situation ! Les éléments apportés par la défense de la famille n’ont pas convaincu les enquêteurs, pas plus que le parquet national financier.

Quand Fillon, qui prône le serrage de ceinture pour les autres, serre la main à un agriculteur qui vit avec 350 euros par mois, travaille 18 heures par jour sans un jour de vacances, ce dernier voit un candidat à la présidentielle qui a versé 5 000 euros par mois à sa femme pour qu’elle lise Shakespeare au coin du feu, choisisse ses cravates et lui donne son avis sur ses discours. Il voit un million d’euros détourné. Comme plusieurs nous l’ont confié au Salon de l’Agriculture (Présent du 28 février), ce « vieux monde » politique a besoin d’un bon coup de fourche.