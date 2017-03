La débandade

Il y a les métaphores maritimes, on évoque le Titanic, le radeau de la Méduse, encore que les passagers républicains n’aient même plus la force de s’entre-dévorer ; les poètes rimbaldiens, il y en a à LR, se contentent de parler d’un « bateau ivre ». Certains préfèrent l’avion : dans le cockpit, le pilote fou lance l’appareil contre le flanc de la montagne devant des passagers paniqués et impuissants. Telles sont les images qui viennent dans l’entourage de celui qu’on appelle de plus en plus « ce pauvre Fillon ». Elles veulent toutes décrire la même réalité : le candidat va droit dans le mur, Fillon est fiancé à la défaite entraînant son parti avec lui. Plus le temps passe, plus les solutions alternatives apparaissent illusoires. Nombre d’élus ont peur de perdre… leur siège de député dans la foulée de la défaite présidentielle. On constate d’ailleurs que ce sont les sénateurs, dont le siège n’est pas renouvelable, qui sont les plus nombreux à conforter le candidat dans son entêtement.

Panique à bord : c’est par dizaines qu’élus, députés, maires, dirigeants nationaux et jusqu’au personnel administratif font défection, tandis que l’UDI a « suspendu » son soutien. Le mouvement s’amplifie chaque jour, mais l’intéressé ne veut rien entendre : il ira jusqu’au bout, scande-t-il sur les estrades. Il est dans l’illusion qui a été fatale à Sarkozy : croire que les salles pleines de ses dévots, c’est le peuple de France, au moins celui de droite, qui le plébiscite pour faire mentir les augures, défier le système. Il oublie, comme l’ancien président, que 200 ans après Waterloo, Napoléon, lui aussi, a encore de chauds partisans qui rempliraient les salles. Le peuple dont il se réclame ? Il essaie de l’éviter le plus possible, n’allant plus que dans des lieux fermés, ou alors en pleine campagne et entouré d’un cordon policier dissuasif afin de lui épargner insultes et crachats.

Malgré leurs mines déconfites, tendance demi-deuil, il ne faut pas croire que tous les dirigeants de LR soient affligés par les sombres perspectives qui s’ouvrent devant leur candidat ! On ne s’étonnera pas que ce soient les pièces rapportées, ouvriers de la onzième heure, juppéistes, lemairistes et quelques sarkozystes qui ont été les premiers à sauter dans le canot de sauvetage. Après la victoire du député de Paris, ils ne pouvaient faire autrement que de se rallier à celui qu’ils combattaient férocement hier, mais, dès qu’ils l’ont pu, ils se sont précipités vers la première sortie de secours. Quant aux autres, les plus jeunes notamment, ils ne sont pas désespérés à la perspective de voir François Fillon éliminé de la vie politique. Eux, ils en sont déjà à préparer l’élection de 2022. Que leur aîné se « plante » en 2017 ne leur tire aucune larme. Il n’est même pas sûr qu’il puisse sauver son siège de député et reparaître au Palais Bourbon ! Croyant son élection acquise au lendemain de la primaire, il a laissé la commission d’investiture du parti attribuer sa circonscription du 7e arrondissement de Paris à NKM. Après la défaite, elle n’a aucune intention de la lui rendre. Tout au plus pourrait-elle l’employer comme assistant parlementaire, à condition, évidemment, qu’il travaille vraiment…

Photo de Une

Chesnot-Getty Images