Fillon prend l’eau

Ce sont les mêmes qui daubaient sur les lignes de fracture et les courants irréconciliables au Front national : la « famille » Les Républicains donne aujourd’hui un spectacle à mi-chemin entre l’opérette et le film gore.

Après le discours aigri et pisse-vinaigre de Juppé, éreintant Fillon et accusant ses manifestants du Trocadéro d’être des « radicalisés », après l’hémorragie des lieutenants, le décompte des lâcheurs, la valse-hésitation de ceux qui ne sont là que pour les postes et la gamelle, après le soutien de Sarkozy comme la corde soutient le pendu, la sarabande infernale des déclarations assassines, des tentatives de putsch, des manœuvres diverses de ceux qui veulent toujours débrancher Fillon et lui trouver un successeur, les sondages comme on pouvait s’y attendre, se ramassent au niveau le plus bas : 17 %.

100 000 personnes au Trocadéro (bravo à la capacité de mobilisation de Sens Commun et de la Manif pour tous qui défendent comme il se doit le candidat qui a dit qu’il n’abrogerait jamais la loi Taubira) ne font pas 30 % dans les intentions de vote. Alors que le candidat LR était donné président de la République depuis deux ans, qu’il avait devant lui le vertigineux boulevard de l’alternance à la gabegie socialiste, on comprend qu’Alexis Brézet à bout de nerfs dans Le Figaro, crie grâce, « Halte au feu », « En campagne, vite ! », à 46 jours de la présidentielle et 10 du dépôt de candidature. Leur bataille ne sera pas facile, à la fois à cause des fautes de Fillon et de la longue nuit des hyènes qui s’en est suivie, de quoi dégoûter profondément les électeurs, on est heureux de ne pas en être et de ne jamais en avoir été.

C’est aussi ce qu’ont dû penser ceux pas loin de nous, qui n’avaient pas de mots assez durs pour dire que Marine Le Pen n’avait rien compris, ne dépasserait pas les 18 % en ne voulant pas faire d’alliance avec ces si beaux partis, « pour ne pas attendre 2022 » etc. Tous, sur l’air de Place des Grands Hommes « et toi Philippe, et toi Jacques, et toi Aymeric, et toi Karim, et toi Bernard, et toi Gégé… » volant au secours de la victoire, lui trouvent aujourd’hui toutes les qualités. Et bah c’est formidable les copains !