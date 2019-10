La semaine politique

Commencé il y a six semaines, le feuilleton tragicomique de la droite libérale continue de plus belle. A chaque jour son rebondissement. Alexandre Dumas, Pierre Ponson du Terrail, Michel Zévaco, Eugène Sue, Maurice Leblanc, Pierre Souvestre et autres maîtres du roman-feuilleton ou du cinéma à épisodes, tel Louis Feuillade, peuvent aller se rhabiller. A titre personnel, […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent