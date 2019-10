Droite et gauche, miroir de deux camps

Le pari des éditions Chronique est original : faire « le tour de la question » en évoquant deux concepts qui se comprennent mieux lorsqu’on les oppose. Enfer et Paradis, blondes et brunes… Mais aussi gauche et droite. Concrètement, cela donne lieu à un livre-objet déconcertant : d’un côté, la droite, en bleu ; de l’autre (il faut retourner l’ouvrage), […]

