UE : le dogme craque

L’Union européenne a beau être le seul dieu, fêté, honoré, relayé sur toutes les antennes, la réalité c’est qu’elle se fissure de partout. Face à la nouvelle submersion migratoire de ce printemps 2017, de plus en plus de pays refusent de se soumettre. Pour la Grèce c’est non. Le pays refuse d’accueillir de nouveaux migrants. Comme […]

