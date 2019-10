En effet Olivier Barreau, actionnaire majoritaire, accessoirement deux fois champion de France de voile, son frère jumeau Jacques, spécialiste en montage de projets en rapport avec l’énergie éolienne offshore et François Liron, initiateur du projet et président de l’entreprise, se sont promis de réaliser un projet, un rêve même : produire cafés et chocolats de grande […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent