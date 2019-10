Virer Macron le fossoyeur !

Le coup de gueule d’Alain Sanders. On a pu prendre à la légère l’« erreur » de Macron décrivant la Guyane comme une « île ». On a pu glisser (sauf si on est lyonnais) sur le fait qu’il écrive dans son opuscule, Révolution : « Lorsqu’on habite à Villeurbanne en région lilloise »… On peut être nettement moins indulgent quand, posant […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent