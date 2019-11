Avec le tsunami migratoire encouragé par les politiques européennes, la multiplication des attentats terroristes et le retrait de l’Etat d’une partie de ses territoires, l’idée qu’une guerre civile n’est plus tout à fait exclue en France fait son chemin dans les esprits. Or, tandis que l’ennemi de l’intérieur apprend à faire la guerre en Syrie […]

