Sommet du G7 à Lucques : « Assad doit partir »

Les ministres des affaires étrangères du G7 – Etats-Unis, Russie, France, Italie, Allemagne, Canada et Japon – se sont réunis les 10 et 11 avril en Toscane, dans la ville de Lucques, sur fond de crise syrienne. Ils se sont accordés pour reconnaître qu’aucune solution ne serait possible en Syrie tant que le président Bachar el-Assad […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent