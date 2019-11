Méfiez-vous des blondes Réalisé en 1950 par André Hunebelle, ce film est le troisième, après Mission à Tanger (1949) et avant Massacre en dentelles (1952), mettant en scène le journaliste Georges Masse (Raymond Rouleau) et son fidèle photographe P’tit Louis (Bernard Lajarrige). Et, là encore, sur un scénario et des dialogues de Michel Audiard. Avec […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent