Comme on dit : ça se bouscule au portillon. Selon les chiffres rendus publics par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), la France, « terre d’accueil » de toute la misère du monde, aurait connu plus de 20 % d’augmentation en matière de demandes d’asile en 2016. Ainsi, comme on peut le lire dans Le Figaro, ces […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent