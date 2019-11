Né dans un bidonville de Nanterre mais devenu un entrepreneur florissant, ancien résistant, créateur d’une communauté de travail, je fus en 1965 l’un des six candidats à la première élection du président de la République au suffrage universel direct et, « candidat des chiens battus » selon mes propres termes, je fus sans doute le plus moqué […]

