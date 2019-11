RIVE DROITE RIVE GAUCHE. Comme en écho à la très controversée réception présidentielle de Sarkozy au Fouquet’s en 2007, c’est à la non moins fameuse rotonde du boulevard de Montparnasse que les Macron avaient convié dimanche soir l’inoxydable Line Renaud, Jacques Attali, les acteurs communautaires Pierre Arditi et François Berléand, et leurs coreligionnaires Stéphane Bern, Daniel […]

