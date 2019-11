« Moi, je suis le Bon Pasteur, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. » L’occasion de cette parabole du Bon Pasteur semble fournie par la sentence que les pharisiens prononcèrent contre l’aveugle-né : ils l’avaient exclu de la synagogue pour avoir fait profession […]

