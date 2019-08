Jusqu’au dernier moment, on a pu se demander si le débat Macron-Le Pen aurait vraiment lieu. En 2002, dissimulant sa peur derrière un prétendu « refus de dialoguer avec l’intolérance et la haine », Chirac s’était lamentablement dégonflé face à Jean-Marie Le Pen. Lequel avait très justement dénoncé « une piteuse dérobade » du Président sortant. Quinze ans plus tard, et alors […]

Pour poursuivre la lecture :

Je m'abonne à la version numérique de Présent