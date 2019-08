De notre correspondant au Québec. – La situation du français au Québec se dégrade continuellement tant quantitativement que qualitativement, et ce malgré les lois en place visant à la protéger dans la Belle Province. Non seulement le nombre de ses locuteurs recule inexorablement notamment à cause du grand nombre d’immigrants se tournant vers l’anglais, mais la […]

