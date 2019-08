L’alliance « patriote et républicaine » de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan repose sur un accord de gouvernement en six points. Six engagements. En voici le détail. La sortie de l’euro n’est pas prioritaire. Sur le retrait de la France de l’union monétaire, ils prônent le « pragmatisme » : « La transition de la monnaie unique à la monnaie commune […]

